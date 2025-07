Como, ultimo tentativo per Kuhn: se la trattaiva non si sblocca, si chiuderà per Addai

Kuhn e Addai (IMAGO)

Il Como farà un ultimo tentativo per Kuhn del Celtic: se la situazione non si sblocca, i lombardi andranno su Addai

Il mercato del Como si fa sempre più ambizioso. Ufficializzato Baturina e in attesa di chiudere colpi come Morata e non solo, la squadra di Fabregas si prepara ad accogliere un nuovo esterno d’attacco.

I nomi più caldi sono quelli di Kuhn del Celtic e di Addai dell’AZ: nella mattinata di oggi verrà fatto un ultimo tentativo per il primo, e nel caso la trattativa non dovesse sbloccarsi i lombardi chiuderanno per Addai, che è atteso in queste ore in Italia per visitare la città e le strutture del club prima dell’ok definitivo.

Nel caso dovesse verificarsi questa ipotesi non si tratterebbe però di una fumata nera totale per Kuhn: il Como potrebbe riprovarci a mercato inoltrato qualora il tedesco dovesse rappresentare un’opportunità.

La squadra allenata da Fabregas, dunque, si prepara a chiudere un altro colpo in avanti.