Como, fatta per Addai dell’AZ Alkmaar: le cifre

Addai (IMAGO)

Il Como ha raggiunto l’accordo con l’AZ per Jayden Addai

Terzo colpo del mercato estivo in vista per il Como, che dopo aver ufficializzato Baturina un paio di settimane fa (e in attesa di Jesus Rodriguez) ha ora chiuso per Jayden Addai.

La società lombarda ha raggiunto l’accordo con l’AZ per il trasferimento dell’esterno d’attacco olandese, dopo che l’ultimo tentativo per Kuhn – del Celtic – non è andato a buon fine.

Il classe 2005 si trasferirà in Italia a titolo definitivo, e al club di Alkmaar andranno 14 milioni di euro.

Un nuovo talento a disposizione di Fabregas dunque, per un Como sempre più giovane e talentuoso.