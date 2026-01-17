L’American Dream di Rocco: con lui la Fiorentina è tornata a sognare

Imprenditore di successo e presidente molto ambizioso: gli anni di Rocco Commisso alla guida della Fiorentina

Ambizione, programmazione e passione: sono stati questi gli ingredienti della Fiorentina di Rocco Commisso. Quella Fiorentina che l’imprenditore italo-americano ha acquistato dai Della Valle nel giugno del 2019 per una cifra tra i 150 e i 170 milioni di euro e che ha riportato prima a competere con le grandi d’Italia e poi a giocarsela anche in Europa.

Tra gli investimenti e la passione che lo ha sempre contraddistinto nelle proprie esperienze lavorative, si può dire con certezza che Commisso ci abbia messo tutto se stesso per il bene della Fiorentina e dei tifosi. “Non sono venuto qui per fare il turista: il club deve tornare grande“: il presidente viola si era presentato così alla prima conferenza stampa dopo l’acquisizione, e va detto che per certi versi non ha mancato l’obiettivo.

Con Commisso la Viola è passata in brevissimo tempo dalla lotta per non retrocedere a giocare tre finali in due stagioni, oltre che ad andare a un passo dalla Champions League – vero sogno di una piazza altrettanto ambiziosa e passionale. Perché Firenze e il proprio presidente hanno avuto in fondo tanto da condividere: entrambi focosi, ma soprattutto con la voglia di realizzare qualcosa di concreto e di andare oltre le parole.

“Non sono venuto in Italia per vedere gli altri che vincono e io che perdo” aveva dichiarato nel 2020, pochi mesi dopo esser diventato proprietario del club: obiettivo raggiunto, dentro ma anche fuori dal campo, dove l’italo-americano ha reso il club ancora più credibile, capace di giocarsela alla pari in tutti gli ambiti.

Un sogno chiamato Viola Park

Nell’eredità lasciata da Commisso alla Fiorentina, a spiccare è il Viola Park. Un centro sportivo all’avanguardia – simbolo di modernità – senza eguali in Italia e in Europa, fortemente voluto dal patron viola. “Questo centro sportivo è il più grande regalo che potessi fare alla città di Firenze e al club“ le sue parole al completamento dei lavori, ed effettivamente non poteva che trattarsi di un dono speciale a una società e a un ambiente che lo ha accolto con tanto entusiasmo.

Più di 100 milioni investiti per una mega area da 22 ettari, creata per essere la casa di tutte le formazioni viola e considerata una delle strutture più innovative del calcio italiano. Un vero e proprio fiore all’occhiello della gestione Commisso, oltre che emblema dell’irrefrenabile ambizione del presidente.

Rocco Commisso

La malattia

Ambizione che non si è fermata nonostante la malattia con cui ha convissuto negli ultimi mesi, che lo ha tenuto lontano dalla sua Fiorentina e dall’Italia. E questo, più di ogni altra cosa, lo ha fatto soffrire: “Mi manca il contatto con la squadra, con i calciatori, con il Viola Park e le persone che lavorano lì ogni giorno, ma sono sempre aggiornato. Sono amareggiato di non poter essere a Firenze per combattere come sono abituato nelle situazioni di difficoltà ma al momento non riuscirei a fare un volo così lungo” aveva raccontato in un’intervista a La Nazione qualche mese fa, direttamente dagli USA – dove ha trascorso l’ultimo periodo.

Perché Commisso è stato questo: un uomo vulcanico, pieno di sogni e coraggioso nel trasformarli in realtà, ma soprattutto sempre presente per i suoi ragazzi e la sua città adottiva – Firenze – anche nei momenti di difficoltà personali. “Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato. Inarrestabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni”: bastano queste parole, riprese dal comunicato del club viola, per descrivere in breve chi è stato Rocco Commisso.