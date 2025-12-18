Commissioni agenti Fifa, nel 2025 raggiunti nuovi massimi

Nel 2025 le commissioni degli agenti dei club hanno raggiunto nuovi massimi storici: i dati

Nel corso del 2025, le commissioni degli agenti FIFA hanno raggiunto numeri mai visti in precedenza. I club del calcio professionistico maschile hanno pagato 1,37 miliardi di dollari in commissioni agli agenti dei club, con un aumento di oltre il 90% rispetto all’anno scorso secondo il FIFA’s Football Agents Report 2025.

La cifra rappresenta il totale più alto mai registrato in un anno intero e supera di gran lunga il precedente record, registrato nel 2023 (889,4 milioni di dollari).

Quelle a spendere di più sono state le squadre inglesi con una spesa complessiva di oltre 375 miliardi di dollari. Mentre le squadre di calcio professionistico femminile hanno speso più del doppio rispetto all’anno scorso in commissioni agli agenti.

I club tedeschi sono stati i secondi maggiori spenditori per gli agenti, con 165 milioni di dollari. L’Inghilterra ha registrato la quota più alta di trasferimenti in entrata che hanno coinvolto un agente del club acquirente, con il 51,1%, mentre la Serbia ha registrato la quota maggiore di trasferimenti in uscita con un agente del club cedente, con il 28,7%.

Il responsabile degli Agenti Fifa Varela: “C’è necessità di un regolamento Fifa sugli agenti per sostenere questa evoluzione”

Quest’anno, gli agenti dei club sono stati coinvolti in un totale di 3.010 trasferimenti internazionali, un nuovo record e un aumento del 38,1% rispetto all’anno scorso. Il numero di trasferimenti internazionali che hanno coinvolto un agente che agiva per conto del giocatore è stato di 3.730 quest’anno. Ciò corrisponde al 15,3% di tutti i trasferimenti e rappresenta un aumento del 19,9% rispetto all’anno scorso. Al 4 dicembre 2025, gli agenti con licenza sono attualmente 10.525.

“I numeri di quest’anno confermano la crescente rilevanza degli agenti calcistici nel calcio professionistico”, afferma Patricio Varela, responsabile degli agenti della FIFA. “Prevediamo che questa tendenza continuerà anche nel prossimo anno, il che sottolinea l’importanza di disporre di un regolamento FIFA sugli agenti calcistici completo e applicabile per sostenere questa evoluzione”.