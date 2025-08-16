Mettere le ali per volare, come giocherebbe la Roma con Sancho e Bailey?

Sancho e Bailey per mettere le ali alla Roma: come giocherebbero i giallorossi con l’inglese e il giamaicano? Tante opzioni per Gasperini

La Roma punta Jadon Sancho e Leon Bailey per rafforzare l’attacco a disposizione di Gian Piero Gasperini. Come vi abbiamo raccontato, i giallorossi puntano sia il classe 2000 che l’ex Bayer Leverkusen.

Rilanciare il talento dell’inglese potrebbe essere una sfida affascinante per la stagione dei giallorossi. Dopo aver fatto innamorare tutti a suon di giocate con la maglia del Borussia Dortmund, Sancho non è riuscito a ripetersi in Premier League. Nel campionato inglese, infatti, ha collezionato solo 12 gol nelle 89 presenze tra Manchester United e Chelsea. Numeri ben distanti dalla sua esperienza in giallonero, con cui segnò 53 reti e servì 67 assist nel giro di 158 partite.

Anche Leon Bailey potrebbe rilanciarsi con la maglia della Roma. Il talentuoso classe ’97 è reduce da un’annata al di sotto delle aspettative, conclusa con soltanto due reti segnate nelle 38 presenze complessive con la maglia dell’Aston Villa. Il giamaicano non è riuscito infatti a dar seguito ai grandi numeri nella stagione 2023/24, in cui riuscì ad andare addirittura in doppia cifra.

Gian Piero Gasperini attende le due ali per far volare la sua Roma. Dopo aver acquistato Evan Ferguson, i giallorossi potrebbero dunque tornare a pescare dalla Premier League.

Duttilità e qualità al comando

Jadon Sancho e Leon Bailey hanno tante caratteristiche in comune. A cominciare dai tanti dribbling che potrebbero portare al servizio di Gian Piero Gasperini. Il primo è stato uno dei migliori U21 del mondo per dribbling, con circa tre in media per partita. Anche l’ex Bayer Leverkusen è molto abile nell’uno contro uno, e potrebbe garantire impredevidibilità al gioco della Roma.

Ma un’altra caratteristica in comune tra i due obiettivi del mercato giallorosso è la duttilità. Entrambi possono giocare sia sul versante sinistro che su quello destro, fornendo così a Gasperini la possibilità di poter contare su più soluzioni. La Roma vuole volare con Sancho e Bailey.