Una certezza a centrocampo: come giocherebbe l’Inter con Manu Koné

Una mediana a due o il solito centrocampo a tre “inzaghiano”: come giocherebbe l’Inter con Manu Koné

L’Inter ha messo nel mirino Manu Koné. Come vi abbiamo raccontato, i nerazzurri hanno pronta un’offerta alla Roma da 40 milioni più bonus per il centrocampista francese.

Il mediano ex Borussia Mönchengladbach ha migliorato il rendimento del club giallorosso. Arrivato in Italia nell’agosto 2024, Manu Koné ha assicurato alla Roma la solidità che ha permesso al club di chiudere nella top 5 della classifica della scorsa Serie A.

Al termine della stagione 2024/25, i giallorossi hanno ottenuto un altro pass per l’Europa (League). Parte del merito è da attribuire a Koné, fondamentale a centrocampo.

La Roma potrebbe privarsi del mediano per fare cassa e investire il tesoretto per gli arrivi di Bailey e Sancho. L’Inter attende il momento giusto, pronto a mettere sul tavolo giallorosso una ricca offerta.

Come giocherebbe l’Inter con Koné

La scorsa stagione è stata importante per l’Inter. I nerazzurri non hanno vinto alcun trofeo ma hanno acquisito grandi consapevolezze. La più importante riguarda il centrocampo. La mediana dell’Inter dà il 100% da anni e più di una volta i protagonisti – in particolare il trio Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan – sono apparsi stanchi.

L’arrivo di Manu Koné risolverebbe i problemi del club nerazzurro. Con Chivu, il francese può giocare in una mediana a due o nel classico centrocampo a 3 (con i due esterni Dimarco e Dumfries). Koné potrebbe prendere il posto di Mkhitaryan, alternando la spinta offensiva alla solidità difensiva. Con il francese, l’Inter potrebbe contare su 6 centrocampisti (in attesa di scoprire il futuro di Asllani) di alta qualità. Al solito tridente si aggiungerebbero Koné, Frattesi e Sucic, assicurando a Cristian Chivu 6 giocatori all’altezza di una maglia da titolare dell’Inter.

I numeri di Koné

Manu Koné è un centrocampista completo. Nella scorsa stagione, il francese ha raccolto 34 presenze con la Roma in campionato. L’ex Borussia Mönchengladbach ha concluso il campionato con ottimi numeri tanto nella fase difensiva quanto in quella di impostazione. In 34 gare, Koné ha servito 21 passaggi chiave con il 91% di passaggi riusciti. La conferma della qualità palla al piede del giocatore arriva dal numero di dribbling riusciti: ben 30.

In fase difensiva, il centrocampista della Roma è una certezza. Koné ha concluso la stagione con zero errori che avrebbero potuto favorire un gol degli avversari. Inoltre, il classe 2001 ha totalizzato 41 tackle riusciti, 24 palloni intercettati e 23 contrasti aerei vinti. L’Inter ha individuato il suo centrocampista perfetto: Koné può essere il grande acquisto dell’estate nerazzurra.