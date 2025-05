Manca sempre meno alla finale di UEFA Champions League 2024-25: ecco come arrivare allo stadio di Monaco di Baviera.

La finale di questa edizione della UEFA Champions League è ormai alle porte. L’appuntamento è fissato a sabato 31 maggio alle ore 21:00.

La sede scelta per quest’anno sarà l’Allianz Arena di Monaco di Baviera 13 anni dopo l’ultima volta.

Era il 2012 quando il Chelsea di Roberto Di Matteo trionfava sul Bayern Monaco di Jupp Heynckes.

Ma come faranno i tifosi ad arrivare allo stadio per assistere alla finale di Champions League? Ecco tutte le informazioni utili.

Come arrivare a Monaco per la finale di Champions League

Il metodo più semplice per arrivare a Monaco, partendo da un’altra città europea, è l’aereo. L’aeroporto internazionale di Monaco di Baviera (MUC, chiamato anche aeroporto Franz Josef Strauss) si trova a 28 chilometri a nord-est della città.

L’aeroporto è ben collegato al centro di Monaco con i mezzi pubblici, tramite le linee 1 e 8 della S-Bahn e diversi autobus a lunga percorrenza e locali. Dopo la partita, è possibile utilizzare la linea S8 anche per il viaggio di ritorno in aeroporto. I possessori di biglietti per le partite viaggiano gratuitamente il giorno del match. Negli altri giorni, il costo del viaggio dipende dal numero di zone attraversate con i vari mezzi pubblici.