Cagliari, si attende il via libera per Florinel Coman dell’Al-Gharafa

Il Cagliari attende il via libera per Florinel Coman dell’Al-Gharafa.

Il Cagliari è pronto a mettere a segno un colpo sul mercato: Florinel Coman dall’Al-Gharafa.

Il club rossoblù è in attesa del via libera per chiudere l’operazione e portare in Italia l’esterno offensivo rumeno, classe 1998.

Coman, che fa della velocità e dell’abilità nel dribbling le sue caratteristiche principali, ha impressionato nella sua esperienza in Qatar, confermando le qualità che aveva già mostrato in patria con la maglia della Steaua Bucarest. Il giocatore è in grado di coprire entrambe le fasce e potrebbe diventare un tassello prezioso nello scacchiere di Davide Nicola, alla ricerca di maggiore imprevedibilità e incisività in attacco.

L’accordo tra il Cagliari e l’Al-Gharafa è in lavorazione, con la trattativa che si è sviluppata rapidamente nelle ultime ore. Ora si attende solo l’ok da parte del club qatariota per completare il trasferimento.