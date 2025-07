Torino-Colpani: i granata offrono il prestito, il Monza vuole cederlo

Come anticipato il Torino pensa a Colpani del Monza: i granata propongono il prestito, i biancorossi vogliono cederlo a titolo definitivo

Continua il calciomercato del Torino in vista della prossima stagione. Come anticipato nella serata di ieri, 19 luglio, i granata stanno seriamente pensando ad Andrea Colpani.

Secondo quanto raccolto da Alessandro Sugoni di SkySport il Torino per il calciatore offre un prestito con obbligo di riscatto legato ad alcune condizioni. Il Monza, invece, vuole cedere il giocatore a titolo definitivo per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni.

Per la porta, invece, i granata hanno bloccato Franco Israel dello Sporting per 4 milioni di euro. Il suo arrivo è legato alla cessione di Milinkovic-Savic, su cui il Napoli continua ad esserci e lavorare per portarlo in azzurro in un’operazione che coinvolge anche Cyril Ngonge.