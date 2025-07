Tentativo del Torino per il centrocampista italiano rientrato al Monza dopo il prestito alla Fiorentina: il punto

Il Torino pensa seriamente ad Andrea Colpani. Il tentativo si deve al fatto che ci sia grande distanza tra la richiesta del Venezia per Oristanio. Il club veneto chiede infatti 8 milioni.

Per la porta, invece, è stato bloccato Franco Israel dello Sporting per 4 milioni, come confermato anche in Portogallo da A Bola.

Il suo arrivo però è legato solo all’eventuale uscita di Milinkovic-Savic, su cui il Napoli continua ad esserci e lavorare per portarlo in azzurro in un’operazione che coinvolge anche Cyril Ngonge. Vedremo se e quando il Napoli arriverà a chiusura.