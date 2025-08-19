La Cremonese spinge per Colpani e Payero: trattative in corso per i centrocampisti

La Cremonese spinge sul mercato a pochi giorni dal via: trattative in corso per Andrea Colpani e Martin Payero.

La Cremonese accelera sul mercato e si muove per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Il club grigiorosso, infatti, sta trattando per portare a Cremona Andrea Colpani, attualmente alla Fiorentina, e Martin Payero dell’Udinese.

Entrambi i profili sono considerati funzionali al progetto tecnico e potrebbero rappresentare rinforzi di spessore per la squadra di Davide Nicola.

Colpani, trequartista con qualità e visione di gioco, darebbe maggiore creatività alla manovra offensiva, mentre Payero garantirebbe solidità e dinamismo in mezzo al campo.

La dirigenza della Cremonese sta lavorando su entrambi i fronti, con la volontà di chiudere rapidamente per bruciare la concorrenza e regalare a Nicola nuovi innesti a pochi giorni dall’inizio del campionato.