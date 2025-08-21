Cremonese, dopo Payero a centrocampo arriverà almeno uno tra Colpani e Maleh

Dopo Payero, la Cremonese cerca altri rinforzi a centrocampo: arriverà almeno uno tra Colpani e Maleh

La Cremonese continua a cercare rinforzi per il centrocampo. Dopo aver chiuso per l’arrivo di Payero, i lombardi vogliono portare alla corte di Davide Nicola almeno uno tra Andrea Colpani e Youssef Maleh.

Il primo è reduce dalla stagione in prestito con la Fiorentina, con cui ha collezionato due gol e tre assist in 29 presenze. Rientrato al Monza, in quanto i viola hanno deciso di non riscattarlo, il prodotto del settore giovanile dell’Atalanta è sceso in campo da titolare nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Frosinone.

Anche il secondo è reduce da un’esperienza in prestito, con la maglia dell’Empoli. Nell’ultima stagione, il classe ’98 ha collezionato 24 presenze tra Serie A e Coppa Italia, segnando un gol e servendo un assist.