Youth League, l’Inter vince in pieno recupero davanti a 50 mila spettatori

Youth League, l’Inter batte 3-1 il Colonia e vola agli ottavi di finale davanti ai 50mila spettatori del “RheinEnergieSTADION”

Una notte da record, ma soprattutto d’impresa per i giovani nerazzurri in Youth League. Davanti a circa 50mila spettatori del “RheinEnergieSTADION” – dato record per la competizione – l’Inter supera il Colonia per 3-1 e stacca il pass per gli ottavi di finale, ma non finisce qui. Come dicevamo, infatti, non c’era mai stato un pubblico così ampio in Youth League: il precedente primato apparteneva alla scorsa stagione, quando la sfida tra Trabzonspor e (ancora) Inter aveva sfiorato quota 41 mila presenze.

Ed è proprio in questo contesto che la squadra allenata da Benny Carbone ha saputo reggere la pressione e compiere l’impresa. Un successo che assume ancora più valore, considerando che l’Inter è rimasta l’unica rappresentante italiana in Youth League, dopo le eliminazioni nella fase a gironi di Juventus, Napoli e Atalanta.

I nerazzurri, che avevano chiuso la prima fase del torneo al 14° posto, sono partiti con personalità ma hanno trovato la svolta soltanto nella ripresa. Al 49’ è Leonardo Bovio a sbloccare la gara, con il Colonia che non ha mollato e trova il pareggio all’80’ con Schenten.

Ma poi in pieno recupero, con la partita che sembrava ormai destinata ai supplementari, l’Inter piazza l’uno-due decisivo. Al 97’ Dilan Zarate finalizza in maniera impeccabile un contropiede nerazzurro, e due minuti più tardi, con il portiere tedesco salito nella metà campo avversaria nel disperato tentativo di trovare il pari, è Kukulis a chiudere definitivamente i conti, depositando il pallone in rete a porta sguarnita e regalando all’Inter la qualificazione in una notta da record.

A cura di Mattia De Pascalis