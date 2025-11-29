Colombo-Thorsby in rimonta, Verona ko: prima vittoria di De Rossi col Genoa

Girata di Colombo, colpo di testa di Thorsby: in rimonta il Genoa stende il Verona vincendo lo scontro diretto del Ferraris. Prima vittoria per De Rossi.

Alla vigilia della gara De Rossi lo aveva anticipato. “Sono felice dell’esordio in panchina al Ferraris, ma la mia concentrazione è tutta alla partita: so quanto sia importante per noi. Il Verona non sarà una passeggiata, chi pensa che sarà una festa sbaglia”.

Programma rispettato alla lettera già nei primi 45’, a cominciare dalla lunga camminata dal tunnel degli spogliatoi alla panchina lato Gradinata Nord, occhi ad osservare dal prato verde per la prima volta i quasi trentamila del Ferraris.

Emozioni subito messe da parte, spazio al campo dove a partire meglio e più convinto è il Verona di Zanetti: tre le occasioni create, a sbloccare il risultato quella sull’asse Mosquera-Belghali. Il classe ‘99 prima ruba un pallone dai piedi di Ostigard e poi calcia a rete, Leali respinge ma il pallone dopo un rimpallo su Vasquez finisce a Belghali che segna il suo primo gol in Serie A.

Vantaggio Verona a Marassi, che dura però poco meno di venti minuti. A fine primo tempo il Genoa trova infatti il gol del pareggio, concretizzando l’unico tiro in porta realizzato: assist di Vitinha per il controllo e la girata di Colombo e 1-1 a Marassi, dopo Cagliari a ‘ruoli’ invertiti ancora una volta sull’asse decisivo Viti-Lorenzo. A sbloccarsi una settimana fa era stato il portoghese su assist del numero 29, questa volta è il numero 9 rossoblu a servire il pallone che vale il secondo gol in stagione di Colombo. Assieme all’assist di Cagliari, tutti numeri coincisi con l’arrivo in panchina dell’ex Roma.

La cura De Rossi

La cura De Rossi funziona, con Morten Thorsby che regala il gol del sorpasso sul Verona e della prima vittoria sulla panchina del Genoa per l’allenatore del grifone. L’assist questa volta è di Ellertsson, scelto da De Rossi per sostituire lo squalificato Norton-Cuffy, il colpo di testa decisivo quello del norvegese maglia numero 2 sulle spalle.

Verona ribaltato, sotto alla Nord pronta a festeggiare: a blindare il risultato a fine gara la respinta di Leali su conclusione ravvicinata di Orban, mano a scacciare via critiche di inizio stagione e a rispondere alle voci di un Genoa in cerca di un portiere in vista del mercato di gennaio. Nel finale il Verona prova l’ultimo assalto, con De Rossi a contare i secondi del recupero troppo dentro al campo, con Fabbri a richiamarlo con un cartellino giallo. Sì superano i quattro minuti di recupero, ma il risultato non cambia più: il triplice fischio dà il via alla festa tutta a tinte rossoblu, per la prima in panchina a Marassi di De Rossi. Una vittoria che in serie A a Marassi mancava da 239 giorni. Ultima Genoa-Udinese 1-0 dello scorso 4 aprile.