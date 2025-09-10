Sarà Andrea Colombo l’arbitro di Juventus-Inter, in programma sabato 13 settembre alle 18:00 e valida per la 3ª giornata

Pochi giorni e ricomincia il campionato di Serie A. Il big match copertina della giornata sarà quello tra la Juventus di Igor Tudor e l’Inter di Cristian Chivu.

Il direttore di gara della partita sarà Andrea Colombo, classe 1990.

L’arbitro comasco la scorsa stagione ha già diretto alcuni big match: Milan-Napoli, Napoli-Lazio, Atalanta-Napoli, Napoli-Fiorentina, Bologna-Lazio, Roma-Juventus e Bologna Inter.

Il programma della 3ª giornata

La terza giornata di Serie A si aprirà con la gara tra il Cagliari e il Parma in programma per sabato 13 settembre alle 15:00. A chiudere il sabato di campionato, poi, ci sarà Juventus-Inter alle 18:00 e Fiorentina-Napoli alle 20:45. Ad aprire la domenica saranno Roma e Torino alle 12:30.

Alle 15:00 le gare in programma sono due: Atalanta-Lecce e Pisa-Udinese. A chiudere la domenica ci penseranno Sassuolo e Lazio alle 18:00 e Milan e Bologna alle 20:45. Nel lunedì di Serie A, invece, le gare saranno Hellas Verona-Cremonese alle 18:30 e Como-Genoa alle 20:45.