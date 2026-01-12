Dalle difficoltà di inizio ai gol e le prestazioni trascinanti: c’è sempre più il Genoa nel futuro di Colombo

Lorenzo Colombo è rinato. Quinto gol (l’ultimo contro il Cagliari) in campionato per l’attaccante classe 2002, il terzo consecutivo in Serie A. Mai era riuscito in qualcosa di simile il centravanti del Genoa.

Il club rossoblù se lo gode e inizia a prospettarsi più di una possibilità di acquisirlo a titolo definitivo. Colombo, infatti, è stato ceduto in estate dal Milan in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Una di queste era la soglia delle cinque reti in campionato. Traguardo tagliato.

Per far scattare l’obbligo di riscatto ne serviranno altre due: almeno 22 presenze e l’ottenimento della salvezza. Con il match di oggi contro il Cagliari Colombo sale a quota 20, quindi si tratterà di una formalità raggiungere le due restanti. Per l’ultima, si vedrà a fine stagione.

Un percorso, quello con i rossoblù, che non era iniziato nel migliore dei modi. Con Vieira zero gol, poi l’arrivo di De Rossi che ha cambiato tutto. Con la Fiorentina (gara nella quale si è sbloccato) prima sbaglia il rigore sotto la gradinata Nord e poi da terra segna il gol ‘da Gialappas’s’ come lo definì lo stesso ex allenatore della Roma.