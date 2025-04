Tragedia in Cile: due morti negli scontri durante Colo Colo-Fortaleza

Prima della partita tra Colo Colo e Fortaleza ci sono stati diversi scontri tra le tifoserie e due tifosi sono morti, schiacciati dalla calca

La partita di Copa Libertadores tra Colo Colo e Fortaleza si è trasformata in una tragedia già prima di scendere in campo. Prima che la gara iniziasse, infatti, ci sono stati degli scontri fra le due tifoserie fuori dallo stadio.

Proprio da qui è cominciata la tragedia: un gruppo di tifosi ha provato a entrare allo stadio Monumental passando per i settori Tucapel e Caupolicán, mentre altri sostenitori cercavano di abbattere i cancelli che li separavano.

Come riportato anche dal quotidiano cileno La Tercera, nel pieno degli scontri due persone sono state investite da un mezzo dei Carabineros che lanciava lacrimogeni. Proprio questo incidente avrebbe schiacciato le due persone sotto la calca, causandone la morte.

I ragazzi deceduti avevano rispettivamente 18 e 13 anni, e oltre alle loro morti sono rimaste ferite decine di assistenti che avevano tentato di riportare la calma durante gli scontri. Nonostante decine di arresti, la tensione non si è placata nemmeno successivamente.

Colo Colo-Fortaleza sospesa dopo l’invasione di campo

Il momento convulso, come anticipato, non è finito fuori dal campo. La partita tra Colo Colo e Fortaleza è cominciata regolarmente, ma quando i tifosi locali hanno saputo della morte dei due tifosi, sono stati intonati cori sia per loro sia contro i Carabineros.

Al 24′ della ripresa, però, la situazione è degenerata: i tifosi del Colo Colo hanno sfondato i pannelli che li separavano dal campo e sono entrati sul terreno di gioco. Le due squadre sono rientrate subito negli spogliatoi, e dopo due ore di attesa la Federazione ha ufficialmente sospeso il match.