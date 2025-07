Il presidente della commissione arbitrale FIFA Pierluigi Collina ha parlato delle sperimentazioni adottate durante il Mondiale per Club

Il Mondiale per Club è quasi giunto al termine. Saranno Chelsea e PSG a giocarsi la vittoria finale del torneo, alla sua prima edizione con il nuovo format a 32 squadre. Ne ha parlato anche il presidente della commissione arbitrale FIFA Pierluigi Collina, che si è concentrato anche sulle sperimentazioni andate in scena negli USA.

L’ex arbitro italiano ha infatti commentato la scelta di utilizzare le body cam durante le partite, con le immagini che vengono riprodotte in tempo reale anche per gli spettatori in tv.

Collina si è dichiarato molto soddisfatto di questa novità: “Il risultato dell’utilizzo delle body cam è andato oltre le nostre aspettative. Abbiamo pensato che sarebbe stato interessante per chi guarda le partite in tv e abbiamo ricevuto commenti positivi. Ci hanno chiesto: ‘Perché non usarle in tutte le partite? O tutti gli sport?“.

Oltre a questo esperimento, il presidente della commissione arbitrale ha affrontato diversi temi come la nuova regola per la perdita di tempo dei portieri, ma anche i miglioramenti sul fuorigioco semi-automatico.

Collina: “Le body cam servono per allenare gli arbitri”

Collina ha proseguito così parlando delle body cam: “Abbiamo la possibilità di osservare ciò che l’arbitro vede in campo. Non è solo per motivi di intrattenimento, ma anche per allenare gli arbitri e far spiegare loro quando qualcosa non viene visto in campo“.

L’ex arbitro ha concluso parlando della regola contro la perdita di tempo da parte dei portieri: “È stato un successo. La gestione del tempo delle partite è migliorata, non abbiamo più avuto portieri che perdevano tempo tenendo il pallone in mano, cosa che succedeva spesso prima. Il fatto che solo due portieri abbiano commesso questo fallo mostra come abbiano davvero rispettato la regola. Così facendo abbiamo raggiunto il nostro obiettivo al 100%, che non era assegnare calci d’angolo, bensì fare in modo che la regola degli otto secondi venisse rispettata“.