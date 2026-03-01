Kalulu-Bastoni, parla Collina: “Sarebbero bastati 10 secondi per evitare una settimana da incubo”

Pierluigi Collina commenta l’episodio Kalulu-Bastoni nel Derby d’Italia

Quanto accaduto tra Kalulu e Bastoni nel Derby d’Italia tra Inter e Juventus ha sollevato numerose discussioni, e ne solleverà molte anche in futuro.

Pierluigi Collina, Presidente della Commissione Arbitrale FIFA, ha commentato l’episodio in un’intervista a Sky Sport: “Sarebbero bastati 10 secondi per evitare una settimana da incubo“.

Collina ha rivelato qual è stato il suo pensiero al momento dell’episodio: “Se qualcuno mi avesse ascoltato 3 anni fa, sarebbe stato meglio… Sono anni che parliamo del tema della doppia ammonizione e purtroppo finora qualcuno non l’aveva considerata una priorità“.

“Spero che ora anche gli scettici si siano convinti: d’ora in poi cambieremo prima che capiti qualcosa di simile” ha concluso il Presidente della Commissione Arbitrale FIFA.