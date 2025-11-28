Dopo due mesi fuori, il Chelsea ritrova il suo top player per lo scontro diretto al vertice

In attesa del big match del weekend contro l’Arsenal, arrivano buone notizie dall’infermeria dal Chelsea, che dopo più di due mesi ha di nuovo a disposizione Cole Palmer.

Il numero 10 inglese non gioca dalla partita del 20 settembre contro il Manchester United, nella quale dovette lasciare il campo dopo soli 20 minuti per infortunio.

Tempi di recupero poi prolungati da uno sfortunato incidente domestico, che gli è costato anche la frattura dell’alluce.

Ma ora il fantasista dei blues è pronto a tornare, come confermato da Maresca in conferenza stampa. Ci sarà quindi nello scontro diretto contro l’Arsenal capolista, primo a +6 proprio sul Chelsea.

Chelsea, l’annuncio di Maresca: “Palmer è disponibile sia per giocare che per iniziare”

Proprio l’allenatore italiano ha dato l’annuncio del ritorno di Palmer: “Sì, Cole è disponibile sia per giocare che per iniziare. Il suo ritorno è una buona notizia e tutti ne sono contenti. I tifosi sono felici, i suoi compagni di squadra sono felici e la cosa più importante è che Cole sia felice. I giocatori vogliono giocare, quindi il suo ritorno è un momento importante“.

In sua assenza è esplosa un’altra giovane stella, quella di Estevao. Adesso c’è curiosità per vederli insieme: “Può aiutarci molto. È probabilmente il nostro miglior giocatore e siamo felici che sia tornato. Ora dobbiamo dargli il tempo di essere al 100% della forma. Ha fatto benissimo in passato e non c’è dubbio che farà molto bene per questo club in futuro. Con Estevao? Sì, possono giocare insieme. Dipende contro quale squadra e dal piano di gioco, ma di sicuro i tifosi sono entusiasti di vederli giocare insieme. Anche noi lo siamo, pensando sempre che alla fine abbiamo bisogno di equilibrio tra le due fasi“.