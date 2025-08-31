Coda supera Schwoch: è il miglior marcatore nella storia della Serie B
L’attaccante classe 1988 è diventato il miglior marcatore nella storia della competizione: superato Schwoch.
Nella brutta sconfitta della Sampdoria contro il Sudtirol, nella sfida valida per la seconda giornata di Serie B, c’è una nota molto positiva per un suo giocatore.
Si tratta di Massimo Coda che, grazie al gol realizzato al 90′, è diventato il miglior marcatore nella storia della Serie B con 136 gol.
Fino a questo momento l’attaccante della Sampdoria condivideva il primato, a quota 135 reti, con Stefan Schwoch.