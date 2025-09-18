Succede di tutto nell’avvio di gara tra Club Brugge e Monaco, con Mignolet assoluto protagonista

Si potrebbe definire breve ma intenso l’esordio stagionale di Simon Mignolet in questa edizione della Champions League. La prima partita del portiere del Club Brugge, contro il Monaco, è durata solo 19 minuti, nei quali è stato assoluto mattatore.

In particolare, è successo tutto in dieci minuti, nei quali è stato prima protagonista in negativo, salvo poi rifarsi. Proprio l’ex Liverpool, infatti, ha causato il rigore che poteva portare il Monaco in vantaggio dopo 10 minuti, per un fallo in uscita su Biereth.

Nessun problema, perché ci ha pensato lui stesso a rimediare, parando il tiro dagli undici metri di Akliouche. Ma non è finita qui, perché poi è subentrata la sfortuna, prima di un cartellino giallo per proteste successivo al rigore.

Infatti, pochi minuti dopo si è accasciato per un problema muscolare, che l’ha costretto a chiedere il cambio. Così, al 19′ ha preso il suo posto il suo secondo Jackers. Una partita breve ma in cui è stato tutt’altro che anonimo.