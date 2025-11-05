Club Brugge, annullato il gol del 4-3 contro il Barcellona nel recupero

Beffa finale per il Club Brugge: annullato per fallo in attacco il gol del 4-3 di Vermant contro il Barcellona segnato nel recupero

Succede di tutto allo Jan Breydel Stadium di Brugge tra i nerazzurri e il Barcellona.

La squadra belga è infatti passata in vantaggio 3 volte nel corso della partita, ma è stata prontamente raggiunta dai Blaugrana.

Il Brugge aveva poi trovato il gol del definitivo vantaggio al 92′ con Vermant. Il direttore di gara, Anthony Taylor, lo ha però annullato per fallo in attacco dello stesso Vermant su Szczesnydopo un consulto al VAR.

Il match si è concluso sul risultato di 3-3 grazie alle reti di Tresoldi e alla doppietta di Forbs per il Brugge, e Ferrano Torres, Lamine Yamal e l’autogol di Tzolis per il Barcellona.