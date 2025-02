La nostra intervista esclusiva all’attaccante del Club Bruges Gustaf Nilsson, autore del gol vittoria sul tanto discusso rigore contro l’Atalanta

Sta facendo tanto discutere il calcio di rigore assegnato al Club Bruges nel primo round del play-off di Champions League giocato contro l’Atalanta, che ha visto i belgi passare con il risultato di 2-1.

Il direttore di gara Umut Meler ha ravvisato un fallo in area da parte del difensore nerazzurro Isak, che ha portato poi al calcio di rigore siglato dall’attaccante del Bruges.

Rui Patricio a destra, palla a sinistra. Nilsson ha commentato così il primo gol della sua carriera in Champions League: “È stato bello segnare il gol della vittoria. Poi era rigore netto, Isak mi ha colpito in faccia“.

Aggiungendo: “Però posso capire, al posto dell’Atalanta certamente ci saremmo lamentati anche noi! Nel calcio vuoi sempre che i rigori vengano dati a tuo favore e non contro“.

Club Bruges-Atalanta: l’intervista a Nilsson

A Bergamo sarà tosta ma il Bruges crede nell’impresa, forte del vantaggio guadagnato nel primo round: “Dobbiamo ripetere la partita d’andata, sfruttare gli spazi che ci verranno concessi, giocar bene e provare a far gol. Poi sarà importante curare la fase difensiva. Se giochiamo come stasera abbiamo le carte in regola per passare“.

L’attaccante ha poi commentato così una delle assenze pesanti dell’Atalanta: “Torna Lookman? A prescindere da lui l’Atalanta è una squadra forte e la rispettiamo. Noi andremo a Bergamo per fare la nostra partita“.

Nilsson: “Prima il ritorno, poi vedremo”

Per l’Atalanta, in caso di qualificazione potrebbe aprirsi un’autostrada nella competizione europea, potendo pescare Aston Villa o Lille agli ottavi. Stesso discorso vale anche per il Bruges, che ha già battuto la squadra di Emery il 6 novembre.

Ma l’ex attaccante dell’Union Saint Gilloise Nilsson è stato chiaro: “È vero ma prima avremo una partita difficilissima fuori casa che proveremo a vincere. E poi vedremo“.

A cura di Alessandro Schiavone

