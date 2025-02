Le scelte ufficiali di Nicky Hayen e Gasperini per Club Bruges-Atalanta, gara valida per i play-off di Champions League

Nella giornata di ieri, martedì 11 febbraio, sono iniziati i play-off di Champions League. Nelle prime 4 partite abbiamo visto vincere il PSG, il Borussia Dortmund, il Real Madrid e la Juventus di Thiago Motta.

Oggi, invece, le italiane a scendere in campo saranno Atalanta e Milan, rispettivamente contro Club Bruges e Feyenoord.

I belgi hanno ottenuto la qualificazione ai play-off in virtù del 24esimo posto in classifica, ovvero l’ultimo disponibile. Dall’altra parte, i nerazzurri di Gasperini sono arrivati noni con 15 punti, appena fuori la zona che avrebbe permesso loro di accedere direttamente agli ottavi di finale.

In attesa del fischio d’inizio, avviciniamoci alla partita leggendo le formazioni ufficiali di Club Bruges–Atalanta.

Club Bruges-Atalanta, le formazioni ufficiali

CLUB BRUGES (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordóñez, Mechele, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà. Allenatore: Nicky Hayen.

A disposizione: Jackers, Romero, Vetlesen, Vermant, Nilsson, Nielsen, Siquet, Spileers, Sabbe.

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patrício; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Éderson, Zappacosta; Pašalić; Retegui, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Tolói, Sulemana, Cuadrado, Samardzić, Cassa, Palestra, Brescianini, Vanja Vlahović, Del Lungo.

Dove vedere la partita in streaming e TV

La partita tra Club Bruges e Atalanta, in programma mercoledì 12 febbraio alle ore 18:45 al Jan Breydel Stadium, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.

I canali dedicati, in particolare, saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Inoltre, sarà possibile assistere alla partita in streaming su Sky Go e Now TV.

