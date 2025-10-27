Nuova avventura per Clément Grenier: l’ex Roma diventa allenatore

Clément Grenier ha conseguito il Diploma di allenatore UEFA A. La notizia è stata annunciata dall’ex Roma sui social

Clément Grenier è ufficialmente un allenatore. L’ex Roma ha annunciato sul suo profilo X il conseguimento del Diploma di allenatore UEFA A. Il francese potrà così allenare le squadre fino alla terza divisione professionistica (l’equivalente della Serie C italiana) e ricoprire il ruolo di vice-allenatore di club di campionati superiori.

“Diploma di Allenatore UEFA A conseguito. Un passo importante nel mio percorso da allenatore. Sempre la stessa passione, la stessa ambizione e la stessa volontà di andare il più lontano possibile“, queste le parole di Grenier sui social.

Il centrocampista non si è ufficialmente ritirato dal calcio giocato. In carriera il classe 1991 ha vestito le maglie di Lione, Stade Rennes e Roma tra le tante. L’ultima esperienza in campo di Grenier è stata con il Racing Santander, nella stagione 2023/2024.

Per il francese si prospetta un futuro in panchina. Il primo passo è stato compiuto, ora toccherà a Grenier proseguire negli studi e magari tornare, un giorno, in Serie A.