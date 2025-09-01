Juventus, attesa la risposta del Nizza per Clauss

La Juventus attende la risposta del Nizza per Jonathan Clauss, laterale difensivo francese.

Ultime ore frenetiche di mercato per la Juventus, che continua a lavorare su più fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor.

Tra le priorità della dirigenza bianconera c’è anche quella di inserire un nuovo laterale destro, capace di garantire affidabilità e soluzioni alternative su quella corsia.

In quest’ottica, la Juventus ha avviato i contatti con il Nizza per Jonathan Clauss, terzino destro classe 1992 con lunga esperienza in Ligue 1 e nel giro della nazionale francese. I dialoghi tra le parti sono in corso e i bianconeri attendono la risposta del club francese per capire se l’operazione potrà andare in porto.

La Juventus intende coprire tutti i ruoli e completare al meglio l’organico prima della chiusura del mercato: dopo aver chiuso per Openda, il club bianconero prova a inserire Clauss nel proprio reparto difensivo.