Roma, Ranieri: “Nuovo allenatore? Sarà valido. Con me non ci sarebbe stato futuro”

Le dichiarazioni di Claudio Ranieri sul futuro della Roma

La gara di Serie A tra Torino e Roma è stata l’ultima partita di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa, che ora è alla ricerca di un nuovo allenatore.

Ranieri – come comunicato dalla società lo scorso 14 novembre – assumerà un ruolo dirigenziale senior: sarà consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive del club.

La decisione definitiva sul nuovo allenatore della Roma verrà presa nei prossimi giorni, e Ranieri avrà voce in capitolo.

Proprio l’ex Leicester e Cagliari, che oggi (27 maggio) ha ricevuto il “Premio Simpatia 2025” ha rilasciato un’intervista dove ha parlato proprio del prossimo allenatore: “Sarà una scelta valida. La cosa più importante è il motivo per cui ho smesso: per dare al nuovo allenatore la possibilità di progettare“.

Roma, le parole di Ranieri

Ha proseguito: “Con me non ci sarebbe stato futuro, tanto vale incominciare prima e dargli l’occasione di conoscere tutto del sistema Roma, i suoi tifosi. Dobbiamo fare bene e dobbiamo sapere che c’è da lavorare. Vogliamo arrivare il più in alto possibile e ciò richiede tempo“.

In chiusura: “Gli inglesi dicevano che Roma non è stata costruita in una notte. Dateci fiducia e vedrete che alla fine avremo ragione. Gasperini? Non voglio fare nomi: non mi piace. Andiamo avanti, lottiamo e vediamo quando il presidente vorrà dire il nome del nuovo allenatore“.