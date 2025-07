Alla scoperta di Claudio “El Diablito” Echeverri: il 2006 argentino nel mirino della Roma

Alla scoperta di Claudio Echeverri, classe 2006 nel mirino della Roma

La Roma continua a muoversi sul mercato per mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini una rosa che possa competere per tutti gli obiettivi stagionali.

L’ultimo nome sulla lista di Massara è quello di Claudio Echeverri, talento argentino classe 2006 che non ha mai trovato molto spazio alla corte di Guardiola al Manchester City.

I giallorossi sarebbero pronti a occupare il secondo slot per gli extracomunitari se il club inglese dovesse accettare un prestito con diritto di riscatto.

Ma chi è davvero Claudio Echeverri? Il paragone con Messi, la 10 dell’Argentina e il Mondiale per Club: alla scoperta di “El Diablito” che ha già segnato quattro gol alla Juventus.

Lujan, River Plate e Manchester City: storia di un predestinato

Classe 2006, Claudio Jeremías Echeverri nasce a Resistencia, in Argentina. I primi calci al pallone arrivano con la maglia del Lujan, poi nel 2015 entra a far parte della famiglia del River Plate, con cui cresce fino alla prima squadra.

Nel 2023 il suo talento esplode sotto gli occhi di tutti grazie alle sue prestazioni al Mondiale U17. Esterno sinistro, un’eccellente controllo palla e un’ottima rapidità nello stretto. In patria lo chiamano “El Diablito“, per via del cognome simile a quello dell’ex calciatore boliviano Marco Antonio Etcheverry, soprannominato “El Diablo“.

Sarà poi il Manchester City ad anticipare la concorrenza e a sborsare 18,5 milioni di euro a gennaio 2024 per acquistarlo dai ‘Millonarios’ (lasciandogli finire la stagione lì). Però la scintilla non scatta e dal momento del trasferimento con Guardiola ha raccolto solo tre presenze e un gol.

Da Guardiola a Gasperini?

A dire la verità, però, Claudio aveva già visitato l’Europa. O meglio l’Italia. Più precisamente Caorle, una località balneare vicino Venezia. L’ha fatto nel 2017, quando con i pari età del River Plate ha preso parte al Venice Champions Trophy, torneo internazionale che ha radunato le migliori squadre U11 di tutto il mondo. Il bottino del piccolo Echeverri? Nove gol, di cui quattro realizzati alla Juventus. Come si dice? Chi ben comincia…

Visto un po’ come il nuovo Messi per le movenze in campo e per la 10 dell’Argentina sulle spalle, Echeverri è dovuto crescere in fretta. Adesso, la Roma ha messo gli occhi su di lui e vuole metterlo a suo agio insieme alla coppia Dybala-Soulé. Samba argentina, il mate e tanta, tantissima voglia di riscatto. Può essere lui il profilo giusto per Gasperini?