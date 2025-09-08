Claudio Cassano torna in Europa: il classe 2003 firma col Lugano

Claudio Cassano torna in Europa

Dopo l’avventura in America con la maglia del Chicago II, Claudio Cassano torna in Europa.

L’ex Roma e Cittadella ripartirà dalla Svizzera, unendosi ai bianconeri del Lugano. Il trequartista classe 2003 in queste ore si trova nella sede della squadra proprio per firmare il contratto che lo legherà al club ticinese.

Cassano, prodotto delle giovanili della Roma, ha scalato l’intera trafila delle giovanili giallorosse dall’U17 alla 19, passando nell’agosto del 2023 al Cittadella. Al termine di una stagione in Serie B dove sono arrivati 3 gol e 3 assist, Cassano ha avuto modo di vivere la sua prima esperienza fuori dai nostri confini nazionali con la maglia del Chicago. Nella passata stagione di MLS Next Pro, il classe 2003 ha vissuto un anno da assoluto protagonista, mettendo a referto ben 10 gol e 10 assist in 21 presenze.