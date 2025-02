Claudio Cassano va in MLS: ufficiale il passaggio ai Chicago Fire

Claudio Cassano passa ai Chicago Fire: la chiave è nel rapporto con Gregg Berhalter, suo nuovo allenatore

La trattativa anticipata e raccontata già il 21 gennaio 2025 finalmente è arrivata al capolinea. Claudio Cassano è ufficialmente un nuovo calciatore dei Chicago Fire in MLS, massima divisione del calcio americano che inizierà la propria stagione nel weekend 22/23 febbraio.

Il classe 2003, dunque, lascia a titolo definitivo il Cittadella per rincorrere il proprio “sogno americano”. Per lui contratto fino al 2027, con un’opzione per un ulteriore anno. L’attaccante si è in passato distinto nelle giovanili della Roma, prima di scegliere i granata nel 2023.

Adesso, però, è tempo di trovare nuovi stimoli oltre oceano. Il calciatore italiano passa quindi dalla Serie B alla MLS, in cui affronterà da avversari anche Messi, Suarez, Jordi Alba e Busquets, protagonisti dell’Inter Miami.

Ma come è finito Cassano ai Chicago Fire? Il classe 2003 è stato fortemente voluto dall’allenatore Gregg Berhalter, figura di spicco del calcio statunitense. Berhalter, anche ex commissario tecnico della nazionale USA, aveva osservato Cassano allo stadio “Pier Luigi Penzo“, dove si trovava per seguire Gianluca Busio e Tanner Tessmann. A rubare la sua attenzione, però, fu proprio l’ex Roma.

Cassano in MLS, i comunicati ufficiali

Il Cittadella, dunque, ha salutato il proprio calciatore con un comunicato, augurandogli le migliori fortune per il suo futuro. “L’attaccante 2003 si trasferisce a titolo definitivo nel campionato statunitense. A Claudio un ringraziamento per quanto fatto con la nostra maglia e un grande in bocca al lupo per il prosieguo di carriera“.

I Chicago Fire, invece, hanno accolto Cassano con una lunga nota ufficiale sul loro sito. La riportiamo di seguito. “Chicago Fire FC II annuncia di aver acquistato l’attaccante Claudio Cassano dalla squadra italiana di Serie B AS Cittadella. Il contratto di Cassano durerà fino al 2027, con un’opzione del club per il 2028. I termini finanziari non sono stati divulgati“.

“Entusiasti di supportare la crescita di Claudio”

Il comunicato del club statunitense, poi, prosegue. “Claudio è un giovane talento entusiasmante e lo consideriamo un giocatore con il potenziale per avere un impatto a livello della prima squadra“, ha dichiarato il Direttore Sportivo del Chicago Fire FC, Gregg Broughton. “Il suo ingaggio sottolinea il nostro impegno nell’utilizzare Chicago Fire FC II e MLS NEXT Pro per sviluppare giocatori che possano rapidamente fare il salto in MLS. Siamo entusiasti di supportare la crescita di Claudio e non vediamo l’ora di vedere il suo contributo al Club“.

“Claudio è un talento speciale e portare un giocatore cresciuto nel vivaio dell’AS Roma dimostra l’elevato standard che stiamo stabilendo nel Club”, ha affermato il General Manager del Chicago Fire II, Alex Boler. “Siamo sicuri che si integrerà perfettamente nel nostro ambiente e nella nostra filosofia, e siamo entusiasti di accoglierlo a Chicago“.

