Classifica Serie A, il confronto con la scorsa stagione alla sesta giornata

C’è una nuova capolista e le sorprese non mancano

Cinque giornate, una nuova capolista e tante sorprese: rispetto allo scorso anno, la classifica della stagione 2025/2026 ha già i suoi nuovi protagonisti.

Ma com’è cambiata la situazione? Attualmente ci sono due squadre in vetta alla classifica a pari punti (Roma e Napoli), per poi avere 5 squadre in 3 punti (Milan, Inter, Juventus, Atalanta e Bologna)

La classifica della passata annata, alla sesta giornata, vedeva il Torino in vetta alla classifica, attualmente sedicesimo. Poi, 7 squadre in 3 punti (Napoli, Udinese, Juventus, Empoli, Inter, Milan e Lazio)

Le sorprese, come detto, non mancano: se quest’anno troviamo nelle zone alte il Sassuolo, nono, e la Cremonese decima, nella passata stagione la capolista a sorpresa era proprio il Torino, seguito da un ottimo avvio di Udinese ed Empoli. Tra le big, Milan e Roma sono le squadre che hanno notevolmente cambiato la loro situazione.