Classifica Serie A, il confronto con la scorsa stagione alla quinta giornata

C’è una nuova capolista e le sorprese non mancano

Cinque giornate, una nuova capolista e tante sorprese: rispetto allo scorso anno, la classifica della stagione 2025/2026 ha già i suoi nuovi protagonisti.

Ma com’è cambiata la situazione? Attualmente ci sono 4 squadre racchiuse in un punto e addirittura 7 in tre (Milan, Napoli, Roma, Juventus, Inter, Atalanta, Cremonese).

La classifica della passata annata, alla quinta giornata, diceva tre squadre in un punto e sempre 7 in tre (Torino, Napoli, Udinese, Juventus, Empoli, Milan e Inter).

Le sorprese, come detto, non mancano: se quest’anno troviamo nelle zone alte una Cremonese ancora imbattuta, nella passata stagione la capolista a sorpresa era proprio il Torino, seguito da un ottimo avvio di Udinese ed Empoli. Tra le big, Milan e Roma sono le squadre che hanno notevolmente cambiato la loro situazione.