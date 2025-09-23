I Paperoni d’Europa: Haaland il più pagato davanti a Mbappé, Vlahovic sesto

Il sito Capology ha reso noti i calciatori più pagati d’Europa. Ecco chi sono i Paperoni del calcio continentale

Il calcio è bello e ricco. Il sito Capology ha reso nota la lista dei 15 calciatori più pagati nei top 5 campionati europei. In cima alla lista c’è Erling Haaland. L’attaccante del Manchester City percepisce uno stipendio lordo di 31.7 milioni di euro fino al 2034.

Il norvegese è già diventato una bandiera dei Citizens, che hanno blindato il giocatore con un ricco contratto che scadrà (per il momento) tra 9 anni. Dietro l’ex Borussia Dortmund c’è Kylian Mbappé.

La stella del Real Madrid, arrivato al Bernabeu nell’estate del 2024, percepisce uno stipendio lordo di 31.3 milioni, “solo” 400.000 euro in meno di Haaland.

Sul gradino più basso del podio c’è Harry Kane. Dopo essersi affermato in Premier League con il Tottenham, l’attaccante del Bayern Monaco sta dominando anche in Germania. L’inglese è il giocatore più pagato della Bundesliga e percepirà 25 milioni di euro all’anno fino al 2027.

Vlahovic in top 10

Al quarto posto della speciale classifica redatta da Capology c’è Mohamed Salah. Il campione egiziano e bandiera del Liverpool guadagna 24.1 milioni di euro. Alle spalle dell’ex Fiorentina c’è David Alaba. Il difensore del Real Madrid, fermato tante volte dagli infortuni nella sua esperienza con la camiseta blanca, percepisce uno stipendio lordo da 22.5 milioni di euro.

Al sesto posto c’è l’unico giocatore della Serie A presente nella lista: Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus è il calciatore più pagato del campionato italiano e tra i più ricchi d’Europa, con uno stipendio da 22.2 milioni di euro fino al 2026. Al settimo posto c’è Casemiro (21.1 milioni), seguito da Van Dijk (21.1), Neuer (21.0) e Lewandowski (20.8) a chiudere la top 10.

Sterling, fuori rosa e ricchissimo

Robert Lewandowski condivide l’ultimo posto della top 10 dei più ricchi d’Europa con Jan Oblak dell’Atletico Madrid e la coppia del Real Vinicius Junior e Jude Bellingham, tutti con uno stipendio lordo di 20.8 milioni di euro. Al quattordicesimo posto c’è Joshua Kimmich, il più “povero” dei tre giocatori del Bayern in lista.

Raheem Sterling chiude la lista dei 15 giocatori più pagati nei top 5 campionati europei. L’esterno inglese, di proprietà del Chelsea ma fuori dai piani di Enzo Maresca, percepisce uno stipendio di 19.6 milioni di euro all’anno fino al 2027. Spicca l’assenza della Ligue 1. Nessun giocatore del campionato francese, incluso il fresco vincitore del Pallone d’Oro 2025 Dembelé, rientra tra i 15 giocatori più pagati d’Europa.