Il Barcellona ribalta il risultato del Clásico in soli tre minuti di gioco: prima il gol di Yamal e poi la rete di Raphinha.

Inzia la remuntada del Barcellona. In dieci minuti i blaugrana passano dal 1-2 al 4-2.

Complici le reti di Yamal e Raphinha. Il classe 2007 dopo il gol risponde a Mbappé: replica la sua esultanza di Calma”. In tribuna esulta anche l’ospite d’onore Travis Scott, al quale sono ispirate le magliette blaugrana di oggi.

Pochi minuti dopo occasione dubbia in area di rigore del Barcellona. Mbappé cade in area di rigore senza aver subito fallo, nessuna ammonizione per lui per simulazione perché l’azione era in fuorigioco.

E poi ancora decisivo Raphinha che sigla la doppietta personale nel finale del primo tempo. Il Barcellona sigla tre gol in dieci minuti e ribalta completamente il risultato.

Clasico, tolto un gol a Mbappé per fuorigioco

Il Real Madrid però non si arrende e cerca di chiudere la prima frazione di gioco riducendo il gap contro i blaugrana.

Ci riprova il solito Kylian Mbappé che però era partito da posizione irregolare. Nessun dubbio per l’arbitro che non aspetta nemmeno il check del var per annullare la rete ai Blancos.