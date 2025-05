Il Cittadella retrocede in Serie C: è ufficiale

Il Cittadella perde lo scontro diretto contro la Salernitana e retrocede in Serie C

La stagione 2024/25 del Cittadella termina con il 19esimo posto in classifica, che significa una sola cosa: retrocessione in Serie C.

Nel recupero della 34esima giornata, la formazione di Alessandro Dal Canto ha ospitato la Salernitana. Le due squadre si sono affrontante in quella che probabilmente era la partita più pesante del campionato, ma i tre punti sono andati agli ospiti.

La Salernitana, infatti, grazie al gol nel primo tempo di Ajdin Hrustić e di Simy nel secondo è riuscita a vincere 0-2. I granata sono saliti così a quota 42 punti, salendo al 16 posto ed evitando gli ultimi tre.

Sorte diversa per il Cittadella, che non riesce ad allontanarsi dalla penultima posizione. Diventa così inevitabile la retrocessione in Serie C, categoria in cui il Citta non giocava dalla stagione 2015/16.