Cittadella-Brescia, inizio in ritardo a causa di un malore per un tifoso

Posticipato di qualche minuto l’inizio di Cittadella-Brescia

Inizia in ritardo la gara tra Cittadella e Brescia, inizialmente prevista per le 17:15.

La motivazione è un malore accusato da un tifoso, che ha necessitato dell’arrivo dell’elisoccorso.

Così le due squadre sono rientrate negli spogliatoi, in un clima di silenzio totale.

Solo verso le 17:30 i giocatori sono tornati in campo per tornare a scaldarsi, in attesa dell’inizio della gara.

Cittadella-Brescia in ritardo, cosa è successo

Il malore accusato da un tifoso sugli spalti ha sconvolto lo stadio “Tombolato” e posticipato il fischio d’inizio di Cittadella-Brescia. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi, con l’arrivo dell’ambulanza prima di quello dell’elisoccorso.

Nel silenzio totale dello stadio, intanto le due squadre sono tornate a riscaldarsi verso le 17:30, mentre gli spettatori presenti hanno applaudito l’intervento dei sanitari. Da capire quando inizierà la gara.