Cissè si avvicina sempre di più al PSV: operazione da 8 milioni di euro
Alphadjo Cissè si prepara a lasciare l’Italia: il classe 2006 è sempre più vicino al PSV
6 gol e 1 assist nella prima stagione da professionista: tanto è bastato al PSV per puntare su Alphadjo Cissè, talento italiano classe 2006 che si è messo in mostra con il Catanzaro nella prima parte di questa stagione.
Il trequartista 19enne è sempre più vicino al trasferimento in Olanda, con il PSV che ha deciso di investire circa 8 milioni di euro per il suo cartellino.
Affinché l’operazione possa giungere alla conclusione manca solamente l’accordo tra Verona e Catanzaro per la risoluzione anticipata del prestito: i calabresi chiedono un milione e mezzo di euro di indennizzo, mentre l’offerta dei gialloblù è di 500mila euro.
La sensazione, però, è che si possa presto arrivare a un accordo e alla chiusura della trattativa.