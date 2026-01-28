Questo sito contribuisce all'audience di

Cissè si avvicina sempre di più al PSV: operazione da 8 milioni di euro

Gianluca Di Marzio 28 Gennaio 2026
Alphadjo Cissè in azione con la maglia del Catanzaro (IMAGO)
Alphadjo Cissè in azione con la maglia del Catanzaro (IMAGO)

Alphadjo Cissè si prepara a lasciare l’Italia: il classe 2006 è sempre più vicino al PSV

6 gol e 1 assist nella prima stagione da professionista: tanto è bastato al PSV per puntare su Alphadjo Cissè, talento italiano classe 2006 che si è messo in mostra con il Catanzaro nella prima parte di questa stagione.

Il trequartista 19enne è sempre più vicino al trasferimento in Olanda, con il PSV che ha deciso di investire circa 8 milioni di euro per il suo cartellino.

Affinché l’operazione possa giungere alla conclusione manca solamente l’accordo tra Verona e Catanzaro per la risoluzione anticipata del prestito: i calabresi chiedono un milione e mezzo di euro di indennizzo, mentre l’offerta dei gialloblù è di 500mila euro.

La sensazione, però, è che si possa presto arrivare a un accordo e alla chiusura della trattativa.