Milan, ecco Cissè: il giocatore in città per le visite | FOTO e VIDEO

Alphadjo Cissè è in città per sostenere le visite mediche da nuovo giocatore del Milan: il classe 2006 rimarrà al Catanzaro fino a fine stagione

Alphadjo Cissè è arrivato a Milano per sostenere le visite mediche con il Milan, un passaggio chiave che conferma l’operazione ormai definita tra i rossoneri e l’Hellas Verona. Il centrocampista offensivo classe 2006, protagonista di una stagione in grande crescita in Serie B con la maglia del Catanzaro, si appresta così a completare l’iter che lo legherà al club rossonero.

Come anticipato negli scorsi giorni, era emerso l’accordo verbale tra Milan e Verona per il trasferimento del giocatore, con i rossoneri capaci di superare la concorrenza del PSV Eindhoven. L’intesa prevede però che Cissè concluda la stagione in prestito al Catanzaro, dove resterà fino al termine del campionato prima di iniziare ufficialmente la sua avventura in rossonero.

.@ACMilan, Alphadjo Cissè sta svolgendo le visite mediche. Come anticipato nelle scorse ore, il giocatore rimarrà all’@USCatanzaro1929 fino a fine stagione. @SkySport pic.twitter.com/E2687yMqQ6 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 1, 2026

Proprio il buon andamento della trattativa aveva portato a una prima conseguenza concreta: Cissè non era partito con la squadra calabrese per Bolzano, dove il Catanzaro è impegnato contro il Sudtirol. Un segnale chiaro di come l’operazione fosse entrata nella fase decisiva, ora confermata dall’arrivo del giocatore a Milano per le visite mediche di rito.

Con 6 gol già realizzati in campionato, il giovane talento si è messo in luce come uno dei profili più interessanti della Serie B, attirando l’attenzione di diversi club europei. Il Milan ha deciso di puntare su di lui in ottica futura, inserendolo in un percorso di crescita che rientra nella strategia del club di investire su giovani di prospettiva.