Il Milan si inserisce nella trattativa tra Verona e Psv per Cissè

Il Verona e il Psv hanno l’accordo per Alphadjo Cissè ma nella trattativa per il classe 2006 si è inserito anche il Milan

Dopo l’accordo trovato tra Verona e Psv per Alphadjo Cissè, nelle ultime ore la trattativa ha visto l’inserimento del Milan.

I rossoneri hanno proposto ai gialloblù, che detengono il cartellino del calciatore, di lasciarlo in prestito fino a fine stagione al Catanzaro.

Giocatore che si è messo in mostra in Serie B con 6 gol e 1 assist in questa prima parte di stagione.

Ricordiamo che il club olandese aveva trovato l’accordo per una cifra di circa 8 milioni di euro.