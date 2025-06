Sanchez: “Runjaic non mi ha capito. Non sono inferiore a Modric e Cristiano Ronaldo”

Alexis Sanchez è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Cile contro la Bolivia nelle qualificazioni al Mondiale 2026

Il Cile non parteciperà ai Mondiali del 2026. La sconfitta della Selección contro la Bolivia ha decretato l’esclusione di Sanchez e compagni dalla prossima Coppa del mondo.

Proprio l’attaccante dell’Udinese è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko del suo Cile. Sanchez ha parlato con schiettezza della sua stagione e delle difficoltà nella sua seconda esperienza a Udine.

L’ex Barcellona ha parlato di Kosta Runjaic. “Ho avuto a che fare con un allenatore che non mi ha capito“, queste le parole di Sanchez.

Il giocatore classe 1988 ha dichiarato di non sentirsi inferiore a giocatori come Luka Modric e Cristiano Ronaldo, decisivi anche a 40 anni.

“Runjaic non mi ha capito”

Alexis Sanchez non ha nascosto la rabbia dopo una stagione deludente. In campionato il cileno ha raccolto 13 presenze senza segnare alcun gol. Nel post partita della sfida tra Cile e Bolivia l’attaccante ha dichiarato:

“Sono arrabbiato, la verità è che ho avuto a che fare con un allenatore che non mi ha capito e non ho giocato per molto tempo, infortunato. Mi sento fisicamente bene, quelli che parlano di me che vadano a vedere i miei allenamenti. Sono professionale in tutti gli ambiti“.

“Non mi sento da meno rispetto a Modric e Cristiano Ronaldo”

Sanchez ha parlato di due giocatori eterni, Luka Modric e Cristiano Ronaldo. I due campioni fanno ancora la differenza a 40 anni con le maglie di Real Madrid e Al-Nassr oltre a essere decisivi con le loro Nazionali. L’attaccante dell’Udinese ha dichiarato di non sentirsi inferiore ai due quasi coetanei:

“Ci sono giocatori come Modric e Ronaldo che giocano ancora a 40 anni, non mi sento da meno. Da tre anni non gioco nella mia posizione. Spero di andare in una squadra che mi dia la possibilità di giocare e continuità. Sono professionale da quando ho 15 anni“.