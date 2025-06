Movimenti in entrata in casa Parma: dal Velez, arriva il centrocampista classe 2004 Christian Ordoñez

Christian Ordoñez, centrocampista classe 2004, sarà un nuovo giocatore del Parma.

L’argentino si unisce al club emiliano per una cifra di 8 milioni di euro, e arriverà a Parma già nella giornata di domani (5 giugno). In più, sempre in giornata, incontrerà Cristian Chivu.

La società aveva già acquistato il calciatore a gennaio, ma era vincolato alla salvezza del Parma.

Ordoñez adesso si unirà al club, e sempre nella giornata di domani sosterrà le visite mediche di rito.