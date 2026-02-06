Christian Kouamé ha firmato con l’Aris Salonicco | FOTO

Christian Kouamé ha firmato come nuovo giocatore dell’Aris Salonicco: la sua prima foto in maglia giallonera

Dopo il caso che lo ha coinvolto nei minuti finali di mercato, in cui è stato a un passo dal Verona, Christian Kouamé ha ora lasciato per davvero la Fiorentina.

L’attaccante nigeriano si è trasferito in Grecia, all’Aris Salonicco. I gialloneri sono al momento sesti in campionato, e con l’arrivo del classe ’97 cercheranno di trovare un piazzamento tra le prime 4, che garantirebbe loro di giocarsela direttamente per la vittoria finale.

Kouamé ha firmato per la sua nuova squadra, accompagnato dal suo agente Michelangelo Minieri.