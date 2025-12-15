Il portiere fa rientro alla Fiorentina: è ufficiale

Oliver Christensen torna alla Fiorentina. Questa è la notizia comunicata ufficialmente dallo Sturm Graz, dove il portiere classe ’99 ha giocato in prestito nella prima parte di questa stagione.

Un semplice post sul profilo Instagram del club, un video con una didascalia di ringraziamento: “Grazie Oliver Christensen per il tuo impegno in bianco e nero“.

Il portiere danese lascia il club austriaco dopo il reintegro in rosa di Daniil Khudiakov, che tornerà a fare il titolare. Finora aveva giocato 23 presenze tra campionato, preliminari di Champions League e girone di Europa League, con 7 clean sheet totali.

Almeno per ora rientrerà a Firenze, col club che è ancora proprietario del suo cartellino. Poi sarà da capire quale sarà il suo futuro.

L’esperienza di Christensen alla Fiorentina

Arrivato nell’estate del 2023 dall’Hertha Berlino, Christensen non è mai riuscito a trovare la titolarità in viola, giocando solo dieci partite, tutte nella sua prima stagione. Nella scorsa invece non ha mai giocato, prima di partire in prestito a gennaio in direzione Salernitana.

Dopo 18 presenze tra regular season e playout di Serie B, il danese è partito nuovamente, terminando però anzi tempo il suo nuovo prestito. Da capire ora quale possa essere il suo futuro.