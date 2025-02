Parma, Chivu molto vicino: proseguono i contatti

Dopo l’esonero di Pecchia, Cristian Chivu è molto vicino a diventare il nuovo allenatore del Parma

Dopo aver esonerato Fabio Pecchia, il Parma è alla ricerca di un nuovo allenatore a cui affidare la squadra nella seconda parte di stagione.

Il prescelto è Cristian Chivu: l’ex difensore di Inter, Roma e Ajax tra le altre è molto vicino a sedersi sulla panchina gialloblù.

Proseguono quindi i contatti per portare in panchina l’allenatore rumeno: si lavora per trovare l’intesa finale.

Il Parma deve invertire il trend negativo delle ultime 7 partite, nelle quali sono arrivate 5 sconfitte e 2 pareggi. L’ultima vittoria risale al 28 dicembre 2024, quando Man e compagni sconfissero il Monza con il risultato finale di 2-1.

