Inter, Chivu (IMAGO)Le considerazioni di Cristian Chivu nell’intervista rilasciata al termine di Roma-Inter

Quella tra Roma e Inter è senza dubbio una delle partite più importanti del settimo turno di Serie A.

La gara dello Stadio Olimpico di Roma si è conclusa con il risultato di 0-1 per gli ospiti: a segno Ange-Yoan Bonny nel primo tempo.

Al termine dei 90′, i protagonisti hanno offerto la loro opinione sulla sfida appena disputata.

Lo ha fatto anche l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole.

Inter, i commenti di Chivu dopo la Roma

“Tutto merito dei ragazzi che si sono calati subito nella realtà del campionato: hanno lasciato alle spalle le delusioni dell’altro anno e lavorano per continuare a far vedere che siamo una squadra forte che può competere in tutte le competizioni“.

Ha aggiunto: “Lavoro a livello emotivo? Sono fiero di come stanno lavorando e si preparano mentalmente ad affrontare certe partite. Saper soffrire e mettersi in gioco, trovare l’umiltà giusta nel fare determinate cose: sono molto fiero di loro e di quello che stanno provando a fare nonostante le difficoltà che abbiamo tutti i giorni. La partita dopo la sosta è sempre un’incognita, bisogna avere la giusta preoccupazione per il loro riposo. Sono felice di come hanno interpretato la partita, la Roma è una squadra allenata bene e forte all’Olimpico“.

Inter, Chivu: “Nel primo tempo abbiamo speso tanto”

Cihvu ha parlato del pressing in campo: “Stiamo cercando di farlo, ci sono partite dove non riesci. Nel primo tempo abbiamo speso tanto e venivamo da un solo allenamento fatto con tutta la squadra“.

In chiusura: “La Roma ha addirittura tripla ampiezza, ti puoi esporre per vie centrali facilitando quello che facevano con Dybala, ma finché abbiamo avuto energie l’abbiamo fatto abbastanza bene. Siamo stati bravi a soffrire e fare quello che era giusto nel momento della partita“.