Le parole dell’allenatore dell’Inter dopo la vittoria contro il Lecce

L’Inter riparte subito dopo la sconfitta dell’andata dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt e arriva nel miglior modo possibile alla gara di ritorno.

I nerazzurri vincono a Lecce una partita difficile, con un 2-0 maturato nel secondo tempo grazie alle reti di Mkhitaryan e Akanji. In attesa della partita del Milan sono 10 i punti sul secondo posto dei rossoneri.

A fine partita, Cristian Chivu ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN, partendo dall’ingresso in campo di Mkhitaryan, che qualcuno in panchina aveva pronosticato in gol: “Quello che succede dietro di me in panchina non lo so. Dovevamo sfruttare le palle inattive perché ne abbiamo battute molte”.

L’allenatore ha fatto però anche i complimenti a Dimarco: “Abbiamo giocatori in grado di capire i tempi e attaccare gli spazi, ma soprattutto un giocatore con un piede straordinario come Dimarco. Meglio di me e Kolarov? Di sicuro ha un piede migliore del mio, di quello di Kolarov non parlo perché magari si offende (ride, ndr)“.

Inter, Chivu: “Il caso Bastoni è un capitolo chiuso”

Chivu ha parlato anche del ritorno del playoff di Champions che attende i suoi: “Noi battiamo colpo su colpo consapevoli delle difficoltà e che nessuno ci regala nulla, abbiamo la testimonianza di quello che è successo mercoledì a Bodo. Ma la gara è ancora aperta e la qualificazione è ancora in bilico“.

Infine, è tornato sull’episodio della simulazione di Bastoni contro la Juventus, per cui il difensore si è già scusato: “Dal mio punto di vista è un capitolo chiuso. Apprezzo la professionalità di questo ragazzo, che anche dal punto di vista umano ci ha messo la faccia, gli fa onore. Adesso andiamo avanti, consapevoli che prima di tutto c’è la squadra e ci sono le nostre ambizioni. Quindi per me è un capitolo chiuso“.

Chivu: “Dumfries e Calhanoglu in gruppo”

L’allenatore nerazzurro ha anche parlato della prova di Thuram: “Io ho 24 giocatori meravigliosi, che cercano di dare il loro contributo e il massimo in quello che è il nostro percorso. Per me Marcus è stato straordinario, ha giocato spalle alla porta e ha fatto delle sponde. Così come Davide Frattesi. Siamo tutti sul pezzo, stiamo tutti cercando di fare bene. Faccio loro i complimenti perché se li meritano“.

Infine, ha parlato del recupero di due infortunati pesanti come Dumfries e Calhanoglu: “Denzel con noi qualcosa ha fatto, meno questa settimana perché siamo stati sempre in viaggio e non abbiamo fatto tanto se non una rifinitura blanda. Da domani sarà ufficialmente in gruppo, così come anche Calhanoglu“.