Le parole dell’allenatore dell’Inter Cristian Chivu al termine della gara vinta 0-2 contro il Parma: le dichiarazioni

Vittoria pesante quella ottenuta dall’Inter in trasferta contro il Parma per 0-2 nel segno di Dimarco e Thuram.

Successo che ha portato i nerazzurri a 42 punti in classifica, a 4 punti di distanza dal Napoli uscito con un pareggio nel confronto del Maradona contro il Verona.

La prossima giornata ci sarà proprio lo scontro diretto tra la squadra di Chivu e quella di Conte, in un match che varrà già tantissimo per la vetta della classifica.

Intanto, queste le parole dell’allenatore romeno dopo la partita contro il Parma, sua ex squadra.

Inter, le parole di Chivu dopo il Parma

L’allenatore dell’Inter ha detto: “Non è mai semplice giocare in Serie A, devi sempre dimostrare perché ci sono avversari che ti mettono in difficoltà. Anche le condizioni meteo non hanno aiutato ma abbiamo fatto una partita seria con maturità. Abbiamo cercato di rompere il loro blocco, di mettere qualche palla in più in mezzo e di tirare di più da fuori. Quello che conta è la vittoria“.

Per poi continuare con: “Numeri positivi? Le statistiche sono belle da leggere ma conta l’atteggiamento della squadra e la voglia di portare avanti una stagione. In Serie A ripeto che non è mai semplice. Ci sono sempre delle problematiche perché ogni pallone che perdi sai che ti partono in contropiede. Siamo stati bravi a non concedere troppo. Potevamo avere più pazienza e avere più qualità nei cross“.

Sui singoli: “Akanji? Sono importanti tutti come Bisseck, Acerbi, De Vrij. Anche Carlos oggi ha fatto una grande partita. Non è mai semplice giocare contro queste squadre e l’attenzione deve sempre essere al top, altrimenti rischi di piacerti troppo“.