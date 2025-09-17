Inter, Chivu: “Buona la prima. Pio Esposito uomo vero, si deve prendere tutti gli elogi”

Le parole dell’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, al termine della prima sfida della League Phase di Champions League contro l’Ajax.

La League Phase della Champions League si apre con un vittoria dell’Inter. Decisive le due reti di testa di Marcus Thuram, che valgono il 2-0 in trasferta contro l’Ajax.

I ragazzi di Chivu quindi portano a casa 3 punti importanti, che li tengono alti nella classifica del super girone.

Nel frattempo i nerazzurri pensano già al prossimo impegno: domenica 21 settembre ospiteranno a San Siro il Sassuolo per la quarta giornata di Serie A.

Ecco, di seguito, le parole di Cristian Chivu al termine del match.

Inter, l’intervista post partita di Chivu

“Abbiamo dimostrato tanta maturità, la squadra c’è e capisce i momenti, Sempre importante partire bene visto il nuovo format. Mi è piaciuta appunto la maturità, siamo stati nella loro metà campo e abbiamo avuto coraggio di giocare a uomo, togliendo i loro punti di forza“, ha esordito Chivu.

L’allenatore nerazzurro ha poi continuato: “Questa la mia Inter? No, questa è l’Inter, che ha voglia di riscattare il periodo negativo e fa di tutto per mettersi in mostra. Bisogna dare meriti ai ragazzi che sono eccezionali“.

Le parole di Chivu

Poi anche una battuta su Pio Esposito. “È un uomo vero, per come si allena e si è calato in questa realtà si merita tutti gli elogi. Alla prima in Champions ha fatto veramente una grande partita. Ho sempre detto che ho quattro attaccanti forti, che danno il massimo. Sono contento quando fanno gol, però Pio oggi si deve prendere tutti gli elogi perché ha fatto una grande partita. Così come sono contento per Bonny e per Thuram. Per me la carta d’identità non esiste per un 19enne così come per un 36enne“.