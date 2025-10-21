Le parole dell’allenatore dell’Inter dopo la vittoria in Belgio contro l’Union SG nel match valido per la terza giornata della prima fase

Si è da poco conclusa la sfida tra Union SG e Inter, valida per la terza giornata di League Phase di UEFA Champions League.

I nerazzurri si sono imposti per 4-0 al Lotto Park di Bruxelles grazie alle reti di Dumfries, Lautaro Martinez, Calhanoglu e Pio Esposito, autore del suo primo gol europeo.

Grazie a questo risultato l’Inter sale in testa alla classifica a punteggio pieno, a pari punti con PSG e Arsenal.

L’allenatore nerazzurro ha cominciato dicendo: “La squadra doveva trovare la fiducia e lasciarsi alle spalle le delusioni della stagione scorsa. Il calcio a volte è molto bastardo e ti lascia cose negative che ti porti dietro. Avevano bisogno di questo, ma hanno voglia di lavorare sodo e portare avanti una stagione di nuovo ai vertici”.

Le parole di Chivu

Chivu ha poi continuato: “Giovani? Quelli forti meritano un’opportunità, bisogna dargliela senza guardare la carta d’identità. Se li aspettiamo troppo poi passano gli anni e non saranno mai pronti. Bisogna metterli dentro e vedere di che pasta sono fatti. Se hanno cultura del lavoro e li metti con compagni di squadra esperti, faranno bene. Meritano fiducia”.

L’allenatore dell’Inter ha voluto dare il merito ai suoi giocatori: “Ci credono ancora, vogliono lavorare sodo. Io mi auguro di essere un vincente”. Chivu ha poi sottolineato: “Ho un gruppo fantastico, accettano le nuove proposte e lasciano da parte l’orgoglio”. Sulla sfida contro il Napoli ha poi ammesso: “Quando si vince dobbiamo godercela, non pensare subito a quella dopo. Stasera sto pensando solo a quello di buono che abbiamo fatto”.