Inter, Chivu: “Serviva trovare fiducia dopo le delusioni della stagione scorsa”
Le parole dell’allenatore dell’Inter dopo la vittoria in Belgio contro l’Union SG nel match valido per la terza giornata della prima fase
Si è da poco conclusa la sfida tra Union SG e Inter, valida per la terza giornata di League Phase di UEFA Champions League.
I nerazzurri si sono imposti per 4-0 al Lotto Park di Bruxelles grazie alle reti di Dumfries, Lautaro Martinez, Calhanoglu e Pio Esposito, autore del suo primo gol europeo.
Grazie a questo risultato l’Inter sale in testa alla classifica a punteggio pieno, a pari punti con PSG e Arsenal.
L’allenatore nerazzurro ha cominciato dicendo: “La squadra doveva trovare la fiducia e lasciarsi alle spalle le delusioni della stagione scorsa. Il calcio a volte è molto bastardo e ti lascia cose negative che ti porti dietro. Avevano bisogno di questo, ma hanno voglia di lavorare sodo e portare avanti una stagione di nuovo ai vertici”.
Le parole di Chivu
Chivu ha poi continuato: “Giovani? Quelli forti meritano un’opportunità, bisogna dargliela senza guardare la carta d’identità. Se li aspettiamo troppo poi passano gli anni e non saranno mai pronti. Bisogna metterli dentro e vedere di che pasta sono fatti. Se hanno cultura del lavoro e li metti con compagni di squadra esperti, faranno bene. Meritano fiducia”.
L’allenatore dell’Inter ha voluto dare il merito ai suoi giocatori: “Ci credono ancora, vogliono lavorare sodo. Io mi auguro di essere un vincente”. Chivu ha poi sottolineato: “Ho un gruppo fantastico, accettano le nuove proposte e lasciano da parte l’orgoglio”. Sulla sfida contro il Napoli ha poi ammesso: “Quando si vince dobbiamo godercela, non pensare subito a quella dopo. Stasera sto pensando solo a quello di buono che abbiamo fatto”.